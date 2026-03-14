ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ! ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲାଣି ଉତ୍ତେଜନା, ଦୁଇ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତି…
ଜାପାନରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କହର !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ତାଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ରକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ – ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଏଥର, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଜାପାନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯନ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଜାପାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଯପଟେ ଉତ୍ତରକୋରିଆ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି।
ଜାପାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା: ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆଡୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାପାନରେ ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାନେ ତାକାଇଚି। ସେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଯବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି: ଜାପାନ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସମୟ ଧରି, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଆସୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏକ ବାହାନା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାପାନ ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅପଡେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ; ତଥାପି, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି।