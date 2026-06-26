ଆମେରିକା-ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ କିମ୍ଙ୍କ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ!
ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଧାର କରି 'ୟୋନହାପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍' ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ସେଠାକାର ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍-ଉନ୍ ଏକ ନୂଆ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ସିଓଲ୍: ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍-ଉନ୍ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ୟୋନହାପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍’ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୫,୦୦୦ ଟନ୍ ଓଜନର ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ‘ଛୋ ହ୍ୟୋନ୍’ କୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। କିମ୍ ଏହାକୁ ଦେଶର ବଢୁଥିବା ନୌସେନା ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଦିନ କିମ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୦ ଦଶକର କୋରିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ୭୬ ବର୍ଷ ପୂରିବା ଅବସରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସେନାଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଶର ୫ ବର୍ଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିଜର ତୋପ ଓ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍-ଉନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରଖିବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି।” ସେ ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ସବୁ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧୁନିକ କରାଯାଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଶତ୍ରୁମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ନିଜର “ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ” ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆକୁ ସମର୍ଥନ କରି କିମ୍ ରୁଷ ସହ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଗସ୍ତ କରି କିମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।