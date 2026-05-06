ଉତ୍ତର କୋରିଆର ୧୦ ଭୟଙ୍କର ନିୟମ; କେବଳ ଏମିତି ଭାବିଦେଲେ ବି ମିଳେ ଦଣ୍ଡ; ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ ଏହି ରୁଲ୍!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାଏ। କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନଙ୍କ ଦେଶରେ ୧୦ଟି ଭୟଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବା ଭଳି ଲାଗିବ।
ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତିନି ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିପାରନ୍ତି।
ଏଠାରେ କେବଳ ଭୁଲ କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡେ। ଜଣେ ଜାତୀୟ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ଶୋକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥାଆନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଖବର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧିତ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଶୁଣିପାରିବେ।
ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ସୀମିତ, ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଶ ସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବାର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ।ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ନୀଳ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କିମ୍ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଏ। ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ।