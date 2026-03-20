ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ, ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନ, ଥରେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବେନି
North Sentinel Island: ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯାହା କାଗଜପତ୍ରରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ ଅଲଗା ଜଗତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ‘ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପ’ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ଦ୍ୱୀପର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ କଠୋର ନିଷେଧ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ପାଦ ରଖିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ।
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ
ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପର ବାସିନ୍ଦା ‘ସେଣ୍ଟିନେଲିଜ୍’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଜନଜାତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପରି ଜୀବନଶୈଳୀ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣ ପାଇଁ ଶିକାର ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବାସ କରିଆସୁଛି। ସେମାନେ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ନିଆଁ ଜାଳିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ
ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ। ସେଣ୍ଟିନେଲିଜ୍ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତୀର ଏବଂ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି।
୨୦୦୬ ମସିହାରେ, ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟକୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଏବଂ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ସରକାର କାହିଁକି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି?
‘ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ (ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସୁରକ୍ଷା) ନିୟମ, ୧୯୫୬’ ଅଧୀନରେ, ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଦ୍ୱୀପର ପାଞ୍ଚ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି।
ପ୍ରଥମତଃ, ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟିନେଲିଜ୍ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ରୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରୁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଜାତିକୁ ପୁରା ନିପାତ କରିପାରେ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ
ଉତ୍ତର ସେଣ୍ଟିନେଲ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କିପରି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ୨୦୦୪ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିଲା, ଭାରତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଇଥିଲେ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଏକ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ଦ୍ୱୀପବାସୀମାନେ କେବଳ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିନଥିଲେ ବରଂ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ତୀର ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ପରିଧି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
ଦ୍ୱୀପର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖନ୍ତି। କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିମ୍ବା ଗବେଷକଙ୍କୁ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ନୀତି ହେଉଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରିବା।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖୁ। ଏହା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ରହିଛି, ତଥାପି ଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।