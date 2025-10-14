Nostradamus Predictions: ମଙ୍ଗଳ କରିବ ରାଜ୍, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝରିବ ରକ୍ତ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା; ୨୦୨୬ ପାଇଁ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ୪୭୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏପରି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଜିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନିହାତି କହିବ, “ଚାଲ ଥରୁଟେ ଶୁଣିନେବା।” ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ।

ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୪୭୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଏପରି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମିଶେଲ ଡି ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ ଫରାସୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ, 2026 ପାଇଁ କ’ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ।

ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କ ନାମ ଆସିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଚମକି ଉଠେ – କିଛି ଭୟରେ ତ ଆଉ କିଛି କୌତୁହଳରେ। ଏବେ, ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରହେଳିକାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସେ 2026 ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ:

“ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତାରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପଥ ଉପରେ ଶାସନ କରିବ,

ମାନବ ରକ୍ତର ଛିଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିବ

ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ତିନୋଟି ଅଗ୍ନି ଉଠିବ,

ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ନୀରବତା ସହ ତାର ଆଲୋକ ହରାଇବ।”

ମଙ୍ଗଳର ଶାସନ… ଏହା କ’ଣ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କେତ ନା ମହାକାଶରେ କିଛି ଘଟିବ?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ 2026 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ, ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର କ୍ରମାଗତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭୂମିକା ସହିତ ଜଡିତ।

ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ତିନୋଟି ନିଆଁ ଉଠିବ… ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଭା ହେଉଥିବା ନୂତନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି: ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ। ଚୀନ୍ ପୂର୍ବରୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଜୈବପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନବସୃଜନ ଏବଂ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଅଗ୍ନି ଉଠିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚିତ କରିପାରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏସିଆରେ ଘଟୁଛି। ନୀରବତାରେ ପଶ୍ଚିମ ଏହାର ଆଲୋକ ହରାଇବ – ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ, ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ।

‘ସାତ ମାସ, ମହାଯୁଦ୍ଧ’

ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ର ଆଉ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହା ହେଉଛି: “ସାତ ମାସର ମହାଯୁଦ୍ଧ, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବେ ଲୋକ ।

କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି, ଯାହା ବାବା ଭାଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି।

