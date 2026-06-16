ବହି ନୁହେଁ, ଭୁଲର ପାହାଡ଼ ! ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟି: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଦଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଫଟୋ !
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ୧୬୭୮ଟି ତ୍ରୁଟି । କେଉଁଠି ବନାନ ଭୁଲ ତ ଅଉ କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଭୁଲ୍ । ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ନିୟମଗିରିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନିୟମଗିରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦ (NEP) ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ୧୬୭୮ଟି ସାଙ୍ଘାତିକ ଭୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ବହିଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ସରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଓ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ତ୍ରୁଟି
ବିଧାନସଭା ଚିତ୍ରରେ ଭୁଲ: ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସ୍ଥାନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଫଟୋ ଛପାଯାଇଛି ।
ଭୌଗୋଳିକ ବିଭ୍ରାଟ: ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ନିୟମଗିରି’ ପାହାଡ଼କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ଚିହ୍ନଟରେ ଭୁଲ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ‘ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା’ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଜନଜାତିଙ୍କ ନାମ ବିକୃତ: ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ‘ଡଙ୍ଗରିଆ’ଙ୍କୁ ‘ଢୋଙ୍ଗାରିଆ’ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି: ବହିଗୁଡ଼ିକରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବନାନ ଭୁଲ ରହିବା ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୁଲ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୦୫ଟି ଭୁଲ ରହିଛି । କୋମଳମତି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଏଭଳି ଖେଳବାଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
ସଂଘର ଚେତାବନୀ ଓ ଦାବି:
“ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାଁରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟ । ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” -ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ