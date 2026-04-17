ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା, କମ୍ପାନୀ ନିଲମ୍ବିତ କଲା; ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି “ସବୁ ମିଥ୍ୟା”!
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ନାଁରେ ଆରୋପ? ନାସିକ TCS ମାମଲାରେ ପରିବାରର ପକ୍ଷପାତମୂଳକ ବୟାନ
ନାସିକ: ଟାଟା କନସଲଟେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ (TCS) ର ନାସିକ ୟୁନିଟରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହାକୁ ଏକ “ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍” (ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ) ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦାଦା/ମାମୁଁ ଏହି ମାମଲା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
“ସବୁ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଟୁଛି… ଏଥିରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସାମିଲ ଅଛି। ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗିରଫ କଲା। ଯାହା ବି ଘଟିଛି ସବୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଅଯଥାରେ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ପରି ମନେହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିନା ଦୃଢ ପ୍ରମାଣରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ।”
ନାସିକର ଏକ କୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ TCS ୟୁନିଟରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହେପାଜତରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି:
-
ଧାରା ୭୪: ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିବା।
-
ଧାରା ୭୫: ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା।
-
ଧାରା ୭୯: ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ, ଇଙ୍ଗିତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ TCS ନାସିକ ୟୁନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୬ ଜଣ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା HR ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ୯ଟି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୮ ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT) ଗଠନ କରିଛି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ HR ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। କିଛି ମହିଳା ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଟାଟା କନସଲଟେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ (TCS) କହିଛି ଯେ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପାନୀ ‘ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ’ (ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା) ନୀତି ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଟାଟା ସନ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ’ ବୋଲି କହିବା ସହ COO ଆରତୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ନାସିକ ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଅପରାଧ। ଏଭଳି ପରିଚୟ ପ୍ରଘଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।