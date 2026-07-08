‘ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ…’, ଭାରତର ୧୨୫ ରନ୍‌ର ପରାଜୟ ଉପରେ ଭଡ଼କିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୧ ନୁହେଁ, ଗଣାଇଲେ ଦଳର ୨-୨ଟି ଭୁଲ

ଭାରତକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୨୫ ରନ୍‌ର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଭାରତର ଏହି ହାର୍‌କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

Shreyas Iyer Statement: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ (T20I) ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ୭୬ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ। ଏବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ବହୁତ ରାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ସେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ଭୁଲ ଗଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରାଜୟ କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ଉପରେ କଣ କହିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର?

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମ୍ୟାଚ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ହାର୍‌ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବୋଲରମାନଙ୍କର ଖରାପ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ ଏବଂ ପରେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିବା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲଜ୍ଜା : ନେତା ନାରେ କଳଙ୍କ, ମହିଳା…

Argentina vs Egypt : ‘ଧୋକା ଦେଇ…

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମକୁ ଏହି ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେଉଁଠି ଭୁଲ୍ ହେଲା। ଆମେ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବସିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲୁ। ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥରୁ ଫାଇଦା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆମେ ଏହାର ସେତେଟା ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ।’

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଟି-୨୦ (T20I) କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଠି ଗତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେବେବି ଏତେ ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବାବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହାର୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଲଜ୍ଜା : ନେତା ନାରେ କଳଙ୍କ, ମହିଳା…

Argentina vs Egypt : ‘ଧୋକା ଦେଇ…

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଶା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ…

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରମ୍ବନନ୍ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ…

1 of 28,423