Olympics: ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଖେଳିପାରିବେନି ପୁରୁଷ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଖେଳିପାରିବେନି ପୁରୁଷ
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ୨୦୨୮ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା 2028 ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମହିଳା କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କ୍ରୀଡାରେ ଲିଙ୍ଗ ନୀତି ବା ନିଜର ଜେଣ୍ଡର ପଲିସିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
କେବଳ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି:
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (Executive Order) ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ- ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମହାକୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ପଦକ ବିଜେତା ଇଭେଣ୍ଟ ଭାବେ ‘ଟ୍ରାଏଥଲନ୍’ (Triathlon) ରହିବ।
କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ?
- ଆରମ୍ଭ: ୧୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୮ (ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ)
- ଶେଷ: ୩୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୮ (ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ)
- ମୋଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ଏଥିରେ ୫୧ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ୪୯ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିବ।
- ସ୍ଥାନ: ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ ଏବଂ ଓକଲାହୋମା ସିଟିର ୧୮ଟି ଜୋନ୍ରେ ଏହି ଖେଳ ଆୟୋଜନ ହେବ।
କିପରି ମିଳିବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍:
LA28 ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରେନୋଲ୍ଡ ହୁଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖେଳପ୍ରେମୀମାନେ ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଏଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୮ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଫେରିବ କ୍ରିକେଟ୍
୨୦୨୮ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ ଜୁଲାଇ ୧୪ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଅଧିକ ଖାସ୍, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ୧୨୮ ବର୍ଷ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ (T20 ଫର୍ମାଟ୍) ପୁଣିଥରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଫେରୁଛି। ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଖେଳ ଯଥା କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଫ୍ଲାଗ୍ ଫୁଟବଲ୍, ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଏବଂ ଲାକ୍ରୋସ୍ ଭଳି ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।