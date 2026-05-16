ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲାଗିବ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାକ୍ସ? ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର (୧୬ ମଇ) ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକସ, ସେସ୍ କିମ୍ବା ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବାର ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇବାର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖବରରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇବାର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। “ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏପରି କଟକଣା ଲଗାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତା ଏବଂ ଜୀବନଯାପନର ସହଜତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମିଛ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି: ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକସ, ସେସ୍ କିମ୍ବା ସରଚାର୍ଜ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।

ରିପୋର୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସରଚାର୍ଜକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାର ଆୟ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁନା କିଣିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।

୧୦ ମଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ସମାନ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବିଚାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ।

ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କେବଳ ସୀମାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଶପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା।

ଭାରତରେ, ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଭଳି ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (FIA) ATF ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି।

