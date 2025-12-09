ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା
Abhishek Sharma: ଭାରତର ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇନଥିଲେ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ୨୦୨୫ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଖେଳାଳି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନଥିଲେ ବରଂ ଭାରତର ଏହି ଯୁବ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ କ୍ରେଜ୍: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ୧୩ ବଲ୍ରେ ୩୧ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଷେକ।
ସୁପର-ଫୋର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୩୯ ବଲ୍ରେ ୭୪ ରନ୍ର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତୀୟ ଶିବିରରେ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଫାଇନାଲରେ ଫହିମ ଆସରଫ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।
ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଖେଳାଳି: ଗୁଗୁଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଷେକ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖୋଜାଯାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ହାସନ ନୱାଜ, ଇରଫାନ ଖାନ ନିଆଜି, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ମହମ୍ମଦ ଆବାସ ଥିଲେ ।
ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିପୁଳ ଅନୁଗାମୀତାକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ରେ ଅଭିଷେକ: କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ କ୍ରିକେଟରମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯିଏ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର IPL ଡେବ୍ୟୁ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଜେମିମାହ ରଡ୍ରିଗ୍ସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ତିନି ଜଣ ଅଣକ୍ୟାପ୍ ସିଏସକେ ଖେଳାଳି ଶେଖ ରସିଦ, ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ଏବଂ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୫ ପାଇଁ ଭାରତରେ ‘ସାମଗ୍ରିକ’ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚରେ IPL ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। କ୍ରୀଡା ବର୍ଗରେ, ପାଞ୍ଚଟି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରୁ ଚାରୋଟି କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋ କବାଡି ଲିଗ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା।