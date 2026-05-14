ଏହି ଦେଶରେ ଆଉ ନାହିଁ ବୁନ୍ଦେ ବି ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ, ‘ବ୍ଲାକଆଉଟ୍’ ସଙ୍କଟ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର
ଘୋର ସଙ୍କଟ, ସରିଗଲା ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ। ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଦେଶ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜାରି ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଅନେକ ଦେଶରେ ହା ହା କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୟୁବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ଯେଉଁ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତର ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ତେଲ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଗଲାଣି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରାଜଧାନୀ ହାଭାନାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହେଉଛି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭିସେଣ୍ଟେ ଡେ ଲା ଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ନା କୌଣସି ଡିଜେଲ ବାକି ଅଛି ନା କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ତେଲର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ।
ଲମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି:
କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀ ହାଭାନାରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨୦ ରୁ ୨୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ରହିବାକୁ ପଡୁଛି।
ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଜାୟ ରହିଛି।
ସୌରଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି:
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁବା ଏହାର ସୌରଶକ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରାୟ ୧,୩୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ହେଲେ, ତୀବ୍ର ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଗ୍ରୀଡ୍ର ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଯେକୌଣସି ଦେଶରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟୁବା:
କ୍ୟୁବାର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେକୌଣସି ଦେଶଠାରୁ ଇନ୍ଧନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟୁବାକୁ ତେଲ ଯୋଗାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପଠାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।