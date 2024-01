ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନୁହେଁ, ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ବିଶ୍ୱକପର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର: କୋଚ୍ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନିଜର ସମସ୍ତ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ସାରିଛି । ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ କୋଚ୍ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱକପରେ ୱିକେଟ କିପର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭୂମିକାରେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେ ନେଇ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ତେବେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ।

୧୪ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟକୁ ଦମଦାର କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ କମବ୍ୟାକ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ହାତରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଚାଲିଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ କୋଚ୍ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ଏ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଅଧିକ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱକପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ ଦୁବେ ।

3⃣ Matches

1⃣2⃣4⃣ runs

Congratulations to @IamShivamDube who becomes the Player of the Series 👏👏#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/VnNwOqXyky

— BCCI (@BCCI) January 17, 2024