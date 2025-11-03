ଦୁବାଇ ନୁହେଁ ଏହି ଦେଶରେ ସୁନା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା, ଭାରତୀୟମାନେ ଏକାଥରକେ ଆଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନା, ଜାଣନ୍ତୁ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁନା ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚମକ ଖେଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଲୋକ ମାନେ ସୁନାରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସୁନା ଦୁବାଇରେ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ଭୁଟାନରେ ଶସ୍ତା। ତଥାପି, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସୁନା ହଂକଂ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଭୁଟାନ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶସ୍ତା।
ଭୁଟାନରେ, ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଟିକସମୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଭୁଟାନ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ସୁବିଧା ଥିମ୍ପୁ ଏବଂ ପାରୋ ଭଳି ସହରରେ ଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସୀମିତ।
ଭୁଟାନରେ ସୁନା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମୂଲ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ହଂକଂ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଟିକସ ଆହୁରି କମ୍ ଅଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭୁଟାନରୁ ସୁନା କିଣି ଭାରତକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୁଷମାନେ ୨୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ସୁନା ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ୪୦ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ସୁନା କିଣିପାରିବେ।
କେତେ କିଣିପାରିବେ: ଅଧିକ ସୁନା ଆଣିବା ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କଷ୍ଟମ୍ସ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ସୁନା ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଳ୍କ ନ ଦେଇ ୨୦-୪୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଆଣିବାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଜବତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ: ଭୁଟାନ ସରକାର ସୁନା କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହିପରି ଆପଣ ସୁନା କିଣିପାରିବେ:ହୋଟେଲରେ ରହିବାର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ।
ସୁନା କିଣାକାଟା ପାଇଁ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର:କମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଯୋଗୁଁ, ଭୁଟାନ ଏବେ ସୁନା କିଣା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଭା ହେଉଛି।