ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଗଲା, ୨୦୦ କି ୩୦୦ ୟୁନିଟ୍ ନୁହେଁ ଏହି ଜାଗାରେ ପୁରା ବିଜୁଳି ମାଗଣା କରିଦେଲେ ସରକାର
ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ମାଗଣା କରିବାର କାରଣ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏଣିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଟଙ୍କା। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ୨୦୦ କି ୩୦୦ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିଥିଲା।
ଏହା ଘଟିଥିଲା କାରଣ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଜାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଗଣା ହେବାର କାରଣ:
ଫ୍ରାନ୍ସରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କାରଣ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରବଳ ପବନ। ଏହି ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ପବନ ଟର୍ବାଇନଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫ୍ରାନ୍ସର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥାଏ।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ, ଡେ-ଆହେର୍ଡ ବଜାର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ, ଏହି ବଜାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା।
ୟୁରୋପରେ ଗରମ ଶୀତ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ୟୁରୋପରେ ଶୀତ ଋତୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ହିଟର ଭଳି ଗରମ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା କମ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୁରା ୟୁରୋପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ସାଧାରଣତଃ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଲ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଥର ହିଟର ଜାଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଗରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଚାହିଦା ହଠାତ୍ କମିଯାଇଥିଲା।
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପବନ ଶକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ:
ଫ୍ରାନ୍ସ ପବନ ଟରବାଇନଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ପବନ ଶକ୍ତି ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯୋଗାଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପବନ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ସହିତ ଏବଂ ୟୁରୋପର ପ୍ରମୁଖ ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପବନ ଟର୍ବାଇନ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଜଳଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଶର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।