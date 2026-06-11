ଭାରତ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହି ଧନୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି ମାଗଣା ରାସନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଅଲଗା ଏମାନଙ୍କର ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ?

କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କିଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା।

By Priyanka Das

Free Ration: ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ (PDS) କଥା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ ଯିଏ ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ଧନୀ ଏବଂ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାର, ପିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ରାସନ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର ରାସନ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀ ଠାରୁ ବିଦେଶର ଏହି ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଅଲଗା।

ଆମେରିକା ‘ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ’ (SNAP) ଚଲାଉଛି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ‘ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ନେବା ବଦଳରେ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ‘ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର’ (EBT) କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସରକାର ପ୍ରତିମାସରେ ଏହି କାର୍ଡରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୁପରମାର୍କେଟ୍, କିରାନା ଦୋକାନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଥାଆନ୍ତି।

 

ବ୍ରିଟେନରେ ରାସନ ସିଷ୍ଟମ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖି ଦୁନିଆ…

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ…

ବ୍ରିଟେନରେ ‘ହେଲ୍‌ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍କିମ୍’ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଥିବା ‘ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ’ର ନେଟୱର୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାଉଚର୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିପେଡ କାର୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କ୍ଷୀର, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭଳି ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହଜାର ହଜାର ଫୁଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ୟାକ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି।

ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଷ୍ଟୋନିଆ

ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ନୀତି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲାଗୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟର ସ୍ତର ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟତୀତ, ସାମୁଦାୟିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥାଏ।

ଫ୍ରାନ୍ସର ରାସନ ସିଷ୍ଟମ

ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ଅନନ୍ୟ ମଡେଲ ଆପଣେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାସନ ଦାନ ଏବଂ ‘ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର’ (ସାମାଜିକ କିରାନା ଦୋକାନ) ଦୁଇଟିଯାକ ସାମିଲ ଅଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପରମାର୍କେଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବା କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ଥିବା ରାସନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିଷେଧ। ଏହା ବଦଳରେ, ଏହି ରାସନକୁ ଚାରିଟି, ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ କିଣିପାରିବେ।

ଭାରତର ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଅଲଗା?

ଭାରତର ରାସନ ସିଷ୍ଟମ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଦୋକାନ (ରାସନ ଦୋକାନ) ମାଧ୍ୟମରେ ଗହମ, ଚାଉଳ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ/ବାଜରା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତରେ, ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବଡ଼ ପରିସର (Range) ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ସତେଜ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖି ଦୁନିଆ…

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ…

ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ,…

ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ୮୦୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ କିମି ଦୂରରୁ ଆକ୍ରମଣ…

1 of 7,271