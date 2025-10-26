ଭାରତ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ, ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡି ବସିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାହାଣୀ…
ଭାରତ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଲୁଚିସ୍ତାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନ-ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପୋଷୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ବିବାଦର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି, ଯାହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବିଭାଜନ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମା ସହ ଜଡିତ । ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିମରୁଜ, ହେଲମାଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ପୂର୍ବରୁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ଅଂଶ ଥିଲା।
ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତି: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଇରାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ସହ ଲାଗିଛି । ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଗ୍ୟାସ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଏପରିକି ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚୀନର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଚୀନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରୁଛି।
ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର: ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (ସିପିଇସି) ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ଏହି କରିଡରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛି । ଏହା ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ୱାଦରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରୁଛି ।
ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ: ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଏଠାରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। BLA ଏବଂ BLF ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ସେମାନଙ୍କର କବଜା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ବାଲୁଚ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବିରୋଧରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା: ଗୋଟିଏ ପଟେ BLA ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ, ତେହେରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିମରୁଜ, ହେଲମାଣ୍ଡ ଏବଂ କାନ୍ଦାହାର ଏକଦା ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ଅଂଶ ଥିଲା।
ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ: ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନର ଦଖଲ: ପ୍ରକୃତରେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନଉ ଉତ୍ପତି ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ଜିନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିଯାଉ। ତଥାପି, ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏବଂ ବାଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ, ବାଲୁଚିସ୍ତାନ କେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା।
ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ନେତାମାନେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଏହା ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲା । ତା’ପରେ, ୧୯୫୬ମସିହାରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା।
ସ୍ଵାଧିକ ଦେଶ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ: ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଆସିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବାଲୁଚିସ୍ତାନର ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ବିଦ୍ରୋହ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।