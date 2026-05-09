ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଶ୍ରେୟସ ନୁହେଁ ସଞ୍ଜୁ ହେବେ ନୂଆ T-୨୦ କ୍ୟାପଟେନ୍; BCCI ର ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ!
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଟି-୨୦ ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ନାମ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେକେଆରକୁ ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ଏବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନୂତନ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ବିସିସିଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ।
୫୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିନାୟକ (ଧୋନୀ, ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ସର୍ବାଧିକ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରିପାରେ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କ’ଣ ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ହେବେ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଥାପି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ୩୨୧ ରନ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ୮୯ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ୨୦୨୪ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ।
ଆଇପିଏଲରେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିବା ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଏଥର ସିଏସକେ କିଣିଥିଲା। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛି। ସେ ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେହି ପଦବୀରୁ ସହଜରେ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବାହାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-୨୦ରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୫୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୨ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ସେ ୪୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୯୨୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୮୪, ଯାହା ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା।