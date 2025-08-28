ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ଭାରତର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, ବଡ଼କଥା କହିଦେଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ
ସିଆ କପ୍ ୨୧୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୧୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାବେଳେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି ସେ ବାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କିମ୍ବା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନାମ ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ସାମିଲ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି ଭାରତର ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର: ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାମ ନେଇଛନ୍ତି।
ସେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଜଣେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରିବେ। ବୁମରାହ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇଆସିଛନ୍ତି”।
“ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଏହି ତିନିଜଣ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇପାରିବେ।”
ଟି-୨୦ରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୦ ଟି-୨୦ରେ ୮୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୭ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୩.୪୩ ହାରରେ ୫୩୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ୧୩୫ ରନ୍।
ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୧୮ ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ପିନର ୧୪.୫୭ ହାରରେ ୩୩ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବରୁଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ରେ ୧୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୨.୫୨ ହାରରେ ୧୭ ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏସିଆ କପ୍: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଦଳ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବ।