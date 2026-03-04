ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଫାଇନାଲ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ଏହି ଦଳ

ଆଜି କିପରି ରହିବ ମାହୋଲ, କେଉଁ ଦଳ ପିନ୍ଧିବ ଫାଇନାଲର ମୁକୁଟ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଉଭୟ ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନୁହେଁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ମନେହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କେବେବି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିନାହିଁ।

୨୦୦୭ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପରଠାରୁ କିୱିମାନେ ଲଗାତାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ।

ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୧୯ ବର୍ଷର ବିଜୟ ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହା କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡରେ କିଏ ଆଗରେ:

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୧୯ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୨ ଥର ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୭ ଥର ଜିତିଛି।

୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଆରାମଦାୟକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

