ଚା’ କିମ୍ବା କଫି ନୁହେଁ, ବରଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି ଏହି ଯୁବତୀ ; ନ ମିଳିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତି ପାଗଳ!
କାନାଡାରେ ରହୁଥିବା ଶାନନ୍ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଝିଅକୁ ପେଟ୍ରୋଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବୋତଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାନ ଧରି ଏହାର ବାସ୍ନା ନେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସଉକ ଏକ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା।
Petrol Drinking Girl: ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚା’, କଫି ଏବଂ ଜୁସ ପିଉଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ କେହି ମଣିଷ ପେଟ୍ରୋଲ ବି ପିଇପାରେ? ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାନାଡାର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏହିପରି ଏକ ଚକିତ କଲାଭଳି ନିଶା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନ ମିଳେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିଭି ଶୋ ‘ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଆଡିକ୍ସନ୍’ରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଜୋରସୋରରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲର ବାସ୍ନାରୁ ହେଲା ବିପଜ୍ଜନକ ନିଶା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାନାଡାର ବାସିନ୍ଦା ଶାନନ୍ ନାମ୍ନୀ ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲର ବାସ୍ନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବୋତଲ କିମ୍ବା କ୍ୟାନ ଧରି ଏହାର ବାସ୍ନା ନେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସଉକ ଏପରି ଏକ ନିଶାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶାନନ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଗଳାରେ ପ୍ରବଳ ଜଳାପୋଡା ହୁଏ, ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁବତୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, ଏକାକୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି।
सुबह उठते ही आम तौर पर लोग चाय कॉफी पीना पसंद करते हैं लेकिन एक ऐसी लड़की है जो सुबह उठते ही सबसे पहले पेट्रोल पीती है।
कनाडा की रहने वाली शैनन नाम की एक लड़की जो सुबह उठते ही सबसे पहले पेट्रोल पीती है शैनन की इस जानलेवा लत का खुलासा अमेरिका के मशहूर टीवी शो “माई स्ट्रेंज… pic.twitter.com/328w3zuOfK
— Sachin Maurya (@Sachinsamrat89) May 20, 2026
ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଦରକାର ପେଟ୍ରୋଲର ଚୁସ୍କି
ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶାନନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଅନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିନସାରା ସେ ଅନେକ ଥର ପେଟ୍ରୋଲର ଚୁସ୍କି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଦରକାର ହୁଏ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକେ ଏହି ଅଜବ ନିଶା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ମେଡିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏକ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ, ଯାହା ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ, ଯକୃତ, ବୃକକ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏହାଛଡା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କେବଳ ଏକ ନିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ଯାହାକୁ ‘ପିକା’ (Pica) କୁହାଯାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ମଣିଷ ମାଟି, ଖଡ଼ି, ପେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପରି ଜିନିଷ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ।