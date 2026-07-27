ଜିମ୍ବାୱେରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ‘ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍’ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

ଜିମ୍ବାୱେରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ସାଜିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦାବିଦାର ଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜିମ୍ବାୱେରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ସିରିଜରେ ୩-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଏହି ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ଥିଲେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବ। ସେ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହି ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି…

ନନ୍ଦନ ନିଳେକାଣୀ କିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା…

ଜିମ୍ବାୱେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା।

ବୈଭବ ସେହି ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍’ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତର ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଜୟରେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବେଶି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୪ରେ ଚମତ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେବ୍ୟୁ କରି ମୟଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତିର ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଲଗାତାର ଚୋଟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଚୋଟ କାରଣରୁ ସେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦ୍ରୁତଗତି ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା। ଅନେକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ସେ ପୁଣି ଚୋଟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚୋଟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂର ଗତି ଓ ଧାର ପୂର୍ବଭଳି ରହିନଥାଇପାରେ।

କିନ୍ତୁ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ଜିମ୍ବାୱେର ଓପନର ବ୍ରାଏନ ବେନେଟ୍‌ଙ୍କୁ ପାଭିଲିଅନକୁ ପଠାଇଥିଲେ।

ମାତ୍ର ୬ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଥର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।

ମୋଟ ଉପରେ, ୩ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଏହି ସିରିଜରେ ମୟଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୬.୫୪ ରହିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା।

ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଦିଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍, ଯାହା ଏହି ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ଖବର ହୋଇଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଚୋଟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ତା’ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯାହାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍‌କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ସେହି ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ସମଗ୍ର ସିରିଜକୁ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବିନା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ ହୋଇଛି।

ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜରେ ମୋଟ ୧୧ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ।

ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ଗତି ୧୪୮ରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତିଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ଚୋଟରୁ ଦୂରେ ରହିଥିଲେ।

ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ମୟଙ୍କ ଯାଦବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏହି ଫିଟନେସ୍ ଓ ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

ଏହା କେବଳ ମୟଙ୍କଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି…

ନନ୍ଦନ ନିଳେକାଣୀ କିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା…

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ପୂର୍ବତନ…

ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ୍ ୧୬ରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ…

1 of 9,828