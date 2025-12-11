ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା କଲେ ରବୀନ ଉଥାପା; ଏଯାଏଁ ଥମୁନି ରୋ-କୋ ବିବାଦ, ଗମ୍ଭୀର କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କ୍ରିକେଟର…

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ରବୀନ ଉଥାପା !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରବୀନ ଉଥାପା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚରେ ରୋହିତ ଓ କୋହଲି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏଁ କାହିଁକି ଚୁପ ରହିଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ଏହା କହି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ଯୁବ ଚ୍ଯାନେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

କଣ କହିଲେ ରବୀନ ଉତ୍ଥାପା: 

ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପା ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସିରିଜ୍ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ।

ଦୁଇ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ ନିଜର ଶତପ୍ରତିଶତ ଦେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଏପରିକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଦେଖି ଜଣାପଡିଲା କି ସେ ଭଲ ଖେଳି ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଫର୍ମ ସମସ୍ତ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଚୁପ କରାଇ ଦେଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର: 

ଭାରତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିରିଜ ବିଜୟ ପରେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା।

ଗମ୍ଭୀର କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।”

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୬୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।

ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩୦୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୪୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି।

