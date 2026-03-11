ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି କି? ବାନ୍ଧି ନେବ ପୋଲିସ୍, ଆସିଗଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ?
ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଫ୍ରୀରେ ଦେଖିହେବନି ଫିଲ୍ମ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ତା’ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପାଇରେଟେଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MIB) ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ, 2000 ଅନୁଯାୟୀ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ତା’ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପାଇରେଟେଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା: ଜିଓ ସିନେମା, ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ କପିରାଇଟ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବ୍ୟାପକ ପାଇରେସି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ, 3,142 ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇରେଟେଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସିନେମା ଏବଂ OTT ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପ୍ରକୃତରେ, ସିନେମା ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଥିଏଟରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା Jio, Hotstar ଏବଂ Amazon ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଭଳି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି।
ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ।
ଭାରତରେ, ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ତିଆରି ହେବା ପରେ, କେବଳ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବ।
ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏପରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫ୍ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2023 ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପାଇରେଟେଡ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା କେବଳ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ।