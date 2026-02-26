ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ୪ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ କିଏ ହେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଆଜିଠାରୁ ବିଧାନସଭାର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାମାଙ୍କନ ଫର୍ମ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। କାରଣ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତି ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ମୁଯିବୁଲ୍ଲାଖାନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ୨ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ, ଭା.ପ୍ର.ସେ, ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମାଝି, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସହାୟକ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏଥିପାଇଁ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସୌଧର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ (ତଳ ମହଲା) ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଏହାସହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେ କୌଣସି ଦିନ (ସରକାରୀ ଛୁଟିଦିନ ବ୍ୟତୀତ) ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜେ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓଡ଼ିସା ବିଧାନସଭା ସୌଧର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ (ତଳ ମହଲା) ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ୯ ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ୍।

ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ହୁଏ ତେବେ ୧୬ ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସୌଧର କମିଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନଂ-୫୪ରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶେଷରେ ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନର ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ।

 

 

