ନେପାଲରେ ଚାଲିବ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା; ଏବେ ୨୦୦ ଓ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର
ଏଥର ନେପାଲରେ ଚାଲିବ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ । ଭାରତର ୨୦୦ ଓ ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଏବେ ନେପାଲରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
କାଠମାଣ୍ଡୁ: ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନେପାଳ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ସୂଚନା ଏକ ନେପାଳୀ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହିମାଳୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
“ଦି କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ” ନେପାଳୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନେପାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶର ଛାତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ଚିକିତ୍ସା ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବ।
ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବ
ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ (NRB) ମୁଖପାତ୍ର ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉଡେଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନେପାଳ ଗେଜେଟରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଏହା ପରେ, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିବୁ।” ପାଉଡେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
ବହୁଦିନର ଦାବି, ଏବେ ରାସ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ
ନେପାଳରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, କାରଣ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ, ବିଶେଷକରି ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଜାଣତରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟତଃ ଗିରଫ ଏବଂ ଜରିମାନା ହେଉଥିଲା।
ନେପାଳର ପଦକ୍ଷେପ ନିୟମାବଳୀରେ RBI ସଂଶୋଧନ ଅନୁସରଣ କରେ
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର 28, 2025 ରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା (ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଆମଦାନୀ) ନିୟମାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେପାଳରେ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଫେରାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଉଭୟ ଦିଗରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ନକରି 5,000 ଡଲାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ସମତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା କଷ୍ଟମ୍ସ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ 5,000 ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ନେପାଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ରହିଛି।