ଏଣିକି ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଖୋଜି ଚିକିତ୍ସା କରିବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କ୍ଷତି ହେବନି ମଣିଷର
କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଗବେଷଣା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆଉ କେବଳ କେମୋଥେରାପି କିମ୍ବା ରେଡିଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଏପରି ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଶରୀରରେ ନିଜେ ଟ୍ୟୁମର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ।
ଏହି ଜୀବାଣୁ ଟ୍ୟୁମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଔଷଧ ଛାଡିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, କୌଣସି ଦାଗ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନ ନ ଛାଡି ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଟ୍ୟୁମର ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କିପରି ଜୀବାଣୁ ନିଜେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ଏବଂ ଏହା କିପରି ମଣିଷର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ।
ଜୀବାଣୁ କିପରି ଟ୍ୟୁମର ଚିହ୍ନଟ କରିବ:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗବେଷଣା ଉପରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।
କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜୀବାଣୁକୁ ଔଷଧ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଟ୍ୟୁମର ଭେଦ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ଏହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବାଣୁର ଆଚରଣ ଜେନେଟିକାଲ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ଜୀବାଣୁ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଟ୍ୟୁମର ଚାରିପାଖରେ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ କର୍କଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ।
ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି:
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଇ. କୋଲାଇ ନିସଲ୍, ଲାକ୍ଟୋବାସିଲିସ୍ ଏବଂ ବିଫିଡୋବାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଭଳି ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହେଉଛି।
ଏହି ଜୀବାଣୁ ଟ୍ୟୁମର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ କିମ୍ବା କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଅଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ।ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବାଣୁ-ଆଧାରିତ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଗବେଷଣାରେ ସାମିଲ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ, ଜୀବାଣୁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଟ୍ୟୁମରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଟିସୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଜୀବାଣୁ କିପରି ମଣିଷକୁ କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ:
ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, କିଛି ଜୀବାଣୁ କେବଳ ଟ୍ୟୁମରରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୃତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତି।
ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ପାଇଁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ, କିଛି ରୋଗୀ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଫୁଲା ଭଳି ହାଲୁକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି।