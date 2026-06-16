ଏବେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିବନି କଫ ସିରପ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଦଳାଇଲେ ନିୟମ

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କଫ ସିରପ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ସିରପ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚିକିତ୍ସକ (ରଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।

By Priyanka Das

New Rules on Cough Syrups : ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ କଫ ସିରପ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ସିରପ କିଣିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ‘ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୪୫’ରେ ସଂଶୋଧନ କରି ସିରପ୍‌ର ଓଭର-ଦି-କାଉଣ୍ଟର (OTC) ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଫାର୍ମାସିରୁ ସିରପ କିଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

କଣ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ?

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ Drugs (Fifth Amendment) Rules, 2026 ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଶୋଧନ Drugs and Cosmetics Act, 1940 ର ଧାରା ୧୨ ଏବଂ ୩୩ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଧିକାରିକ ଗେଜେଟ୍ (ରାଜପତ୍ର)ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି…

ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି?

ସରକାର ‘ଡ୍ରଗ୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୪୫’ର Schedule K ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଔଷଧ ଶ୍ରେଣୀରୁ “Syrups” ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ସିରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଓଭର-ଦି-କାଉଣ୍ଟର (OTC) ଔଷଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ବିକ୍ରି ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟାମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ ହେବ।

ଏବେ ବିନା ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିବନି କଫ୍ ସିରପ

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କଫ୍ ସିରପ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ସିରପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚିକିତ୍ସକ (ରଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସିରପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ କ୍ରୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣି ନେଉଥିଲେ।

ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି

ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦୂଷିତ କଫ ସିରପ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ ସିରପ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସୁପାରିଶ ନେବା ପରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସଂଶୋଧନ

ଏହି ସଂଶୋଧନର ଚିଠା ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଏବଂ ସୁପାରିଶ ମଗାଯାଇଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ହର୍ଷ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକୁ ସିରପ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଔଷଧୀୟ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନରେ ଏଭଳି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଡିଜେଲ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଇରାନର ଚମକାଇଲା ଭଳି…

ପଡ଼ିଆରେ କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ୧୫…

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଭୁଲରେ…

1 of 27,749