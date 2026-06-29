ବଦଳିଗଲା ସବୁ ନିୟମ, ଏଣିକି ୨୫ ଦିନରେ ମିଳିବ ସିଲିଣ୍ଡର, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କଟିଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ
LPG ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଖବରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିବା ଉଚିତ। ସରକାର ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି।
ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପରିବାର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା। ଏହି ସମୟରେ, ଏବେ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
୨୫ ଦିନ ପରେ ମିଳିବ ସିଲିଣ୍ଡର:
ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ମାତ୍ର ୨୧ ଦିନ ପରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁନଃବୁକ୍ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ରହିଛି।
୨୫ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୪୫ ଦିନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
OTP ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ଗ୍ୟାସ ବିତରଣ ସମୟରେ ଏକ OTP ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ପଠାଯିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ହିଁ ବିତରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନକଲି ବିତରଣ ବନ୍ଦ କରିବ।
କଟିଯିବ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ:
ସରକାର “ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ” ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ PNG (ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍) ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ଫେରାଇବାକୁ କୁହାଯାଉଛି।
ଯଦି ଆପଣ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଫେରସ୍ତ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବ। ହେଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ପରେ LPG ସଂଯୋଗକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ; e-KYC ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବିଶେଷକରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ସରକାର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କଲେ:
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଗ୍ୟାସର କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା, ନକଲି ସଂଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବସିଡି ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଯୋଗାଣର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।