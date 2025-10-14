EPFO New Rules: ଏବେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୧୦୦% ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ! ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ୍

ଖୁସି ଦେଲା EPFO । ଏଣିକି PF ଖାତାରୁ ୧୦୦% ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ । ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁସି ଦେଲା EPFO । ଏଣିକି PF ଖାତାରୁ ୧୦୦% ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ । ନିୟମ ସରଳ କଲେ ସରକାର । EPFO ର ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ।

ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇପାରିବେ। ତଥାପି, ସର୍ବନିମ୍ନ 25% ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସହଜରେ 75% ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ (CBT)ର ବୈଠକ ପରେ, EPFO ​​ଅନେକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଆପଣଙ୍କ EPFରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହେବ। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 75% ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମହାମାରୀ, ଚାକିରି ହରାଇବା, ବେକାରୀ ଏବଂ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କୌଣସି କାରଣ ନଦେଇ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ। ବୈଠକରେ ଦାବି ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

EPFO ଏହାର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ​​”EPFO 3.0″ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ଲେମ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା EPFO ​​ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ

୧୦୦% ଉଠାଣ ସହଜ ହୋଇଛି

EPF ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। EPFO ​​ପୂର୍ବ ୧୩ଟି, କଷ୍ଟକର ସର୍ତ୍ତକୁ ଦୂର କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ଆଂଶିକ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ, ଗୃହ ଆବଶ୍ୟକତା (କ୍ରୟ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ) ଏବଂ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ କେବଳ ତିନୋଟି ଉଠାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୦ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଉଠାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସେବା ଅବଧିକୁ 12 ମାସକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତ୍ର 12 ମାସର ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ସମ୍ଭବ ହେବ।

ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ  25% ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ 

EPFO ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ପରିମାଣର 25% “ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ” ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିମାଣ 8.25% ର ଚକ୍ରୀକରଣ ହାରରେ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ, ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।

କାରଣ ନ ଦେଇ ଉଠାଣ କରାଯାଇପାରିବ

ପୂର୍ବରୁ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି (ଯେପରିକି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବେକାରୀ, ମହାମାରୀ) କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଠାଣ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟତଃ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଛି। ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାରଣ ନ ଦେଇ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ।

ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା

EPFO ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ  EPS 95 ପେନସନଭୋଗୀ ଘରେ ବସି ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (DLC) ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହା ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ DLC ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ (50 ଟଙ୍କା) EPFO ​​ବହନ କରିବ। ଏହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି।

