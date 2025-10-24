କ୍ରିକେଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଏବେ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ କୁ…

କ୍ରିକେଟରେ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୂର୍ବରୁ ODI ଏବଂ T20 ରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଫ୍-ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଏକ ବଡ଼ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଟାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଅମ୍ପାୟାର ଏକ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଫଇସଲା କରୁଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ସମାନ ଗାର ଟାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ବଲ୍ ଏହି ଗାର ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ତେବେ ଏହାକୁ ୱାଇଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ।

କେବଳ ଏହି ରେଖା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱାଇଡ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବଲ୍ କୁ ସାଧାରଣତଃ ୱାଇଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ICCର ଏହି ନିୟମ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିଜ୍ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଏବଂ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ ବାହାରେ ବୋଲିଂ କରି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ଯାହା ଚଉଡା ରହିବ। ଏହା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।

୨ଟି ନୂଆ ବଲ୍ ନିୟମ:

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ODI ସିରିଜରେ, ଦୁଇ ବଲ୍ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତ ସ୍କୋର କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କିଛିଟା ସୀମିତ କରିଛି।

ODIରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୪ ଓଭର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୬ ଓଭର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଏ।

ଏହା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଲାଭ ଦିଏ। ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ରିଭର୍ସ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।

କ୍ୟାଚ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ:

ଏହା ସହିତ, ICC ବାଉଣ୍ଡରୀ କ୍ୟାଚରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରେ ବଲ ସହିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରରୁ ଥରେ ବାଉନ୍ସ କରିବା ପରେ ହିଁ ଫିଲ୍ଡରମାନେ ବଲକୁ ଧରିପାରିବେ।

