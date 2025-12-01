ସାବଧାନ! ଏବେ ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଧରିବ ଏହି ଆପ୍ ; ଫୋନ ଚୋରି ହେବାର କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଟ୍ରାକ କରିଦେବ ପୋଲିସ୍….
ଆଉ ଚୋରି ହେବନି ଫୋନ୍ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର:ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ସରକାର ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପକୁ ସିଷ୍ଟମ ଆପ ଭାବରେ ରଖି ନୂତନ ଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ଆପଲ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନରେ ରହିବ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ:
୨୮ ନଭେମ୍ବରରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ, ଯଥା Samsung, Apple, Xiaomi, Vivo ଏବଂ Oppo, ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଫୋନ୍ ଆଗାମୀ ୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ସହିତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ।
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଆପ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ବରଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଠାଯାଇଥିଲା।
କାହିଁକି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର:
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ IMEI ନମ୍ବରର ନକଲ ସହିତ ଜଡିତ ଅପରାଧ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଡୁପ୍ଲିକେଟ କିମ୍ବା ନକଲି IMEI ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଠକମାନେ ଠକେଇ କରନ୍ତି, ନେଟୱାର୍କର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେସିଂକୁ ଜଟିଳ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ, IMEI ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆପ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ 700,000 ରୁ ଅଧିକ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କେବଳ ଅକ୍ଟୋବରରେ 50,000 ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
କାହିଁକି ବଢିପାରେ ଆପଲ ଫୋନର ସମସ୍ଯା:
ଆପଲ୍ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଆପ୍କୁ ଏହାର iPhones ରେ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ।
ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ଫୋନ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆପ୍କୁ ପ୍ରି-ଲୋଡ୍ କରିବା ନିଷେଧ କରେ। ଆପଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କାଉଣ୍ଟରପଏଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ତରଣ ପାଠକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଲ୍ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପଥ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, ଯେପରିକି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପ୍କୁ ପ୍ରି-ଲୋଡ୍ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଖାଇବା।
ଏହା Samsung, Xiaomi, Vivo ଭଳି Android ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହଜ ହେବ କାରଣ Android ରେ ସିଷ୍ଟମ୍-ସ୍ତରୀୟ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡିବା ସମ୍ଭବ।
ଏହା ରହିଲେ କଣ ଫାଇଦା:
ଚୋରି ହେଲେ ଫୋନ୍ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ, ଟ୍ରାକ କରିବା ସହଜ ହେବ।
IMEI ଏବଂ କଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଫିଚର ଏଥିରେ ରହିବ
ସାଇବର ଠକେଇ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ