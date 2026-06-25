ଏବେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସହ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
E-Zero FIR News: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୫୨ତମ ପ୍ରଗତି (PRAGATI) ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା, ଏହା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ’ଣ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGPs) ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ‘ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍’ର ବୈଷୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତାରଣା (Online Fraud), ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାଇବର ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ଲଗାମ କସିବା ସହ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେମିତି ହିଁ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହେବ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଇବର ସେଲ ବିନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଠକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରିଜ କରିଦେବେ।
ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର କ’ଣ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହର, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନ, ଘର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନିଜର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ବୋଲି ନଭାବି ’00’ ନମ୍ବର ଦେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନେବ। ସାଧାରଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏକ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାହାକୁ କୌଣସି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ’00’ ନମ୍ବରରେ ରୁଜୁ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ‘ଜିରୋ-ଏଫ୍ଆଇଆର୍’ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି କାମ କରେ?
ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମନ୍ୱିତ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ପୋଲିସ ପୋର୍ଟାଲ୍’ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ‘ସିଟିଜେନ୍ ଆପ୍’ କୁ ଯାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ଅଧୀନରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ‘ଇ-ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ନକଲ ଆପଣଙ୍କ WhatsApp କିମ୍ବା ଇମେଲ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ।