Paytm ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର: ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ…

Paytm ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର: ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡ ରିୱାର୍ଡ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପେଟିଏମ୍‌(Paytm) ତାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ସୁନା ଜିତିବାର ମୌକା ମିଳିବ । ପେଟିଏମ୍‌ର ମାଲିକ କମ୍ପାନୀ One97 Communications  ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଏହାର ଲୟାଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶାମିଲ ଅଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟ୍‌ ଏବେ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ’ ପୁରସ୍କାର

ପେଟିଏମ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଜୟ ଶେଖର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟିଏମ୍‌ରେ କରାଯାଇଥିବା P2P (ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ) ଏବଂ UPI ପେମେଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ‘ସୁନା’ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ୍‌ ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏହି ପଏଣ୍ଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ।

ବିଜୟ ଶେଖର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ପେଟିଏମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ସୁନା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ ଏହି ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଛୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ସୁନା କମାଇ ପାରିବେ, ତାହାର କୌଣସି ଲିମିଟ ନାହିଁ।”

15 ଟଙ୍କା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଲ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ , ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ 15 ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ରୟ କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଡାଯିବ, ଯାହାକୁ ପରେ ରିଡିମ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

ପେଟିଏମର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଗଳ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଯଦି RuPay କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। 1 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା ଭାବରେ 100 ସୁନା କଏନ ରିଡିମ୍ କରାଯାଇପାରିବ।

ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପରେ AI ର ଯାଦୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇଛି

Paytm ଏହାର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ଏକ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ସହଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାନିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଖୋଜିପାରିବେ, ଯାତ୍ରା ପ୍ଲାନିଂ ପାଇପାରିବେ, ବିମାନ, ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେବଳ କଥା ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଟାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

 

 

