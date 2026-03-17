LPG Gas Booking Number: ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ଜାରି କଲେ ନୂଆ ନମ୍ବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ତଥାପି, ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୁକିଂ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଡିଲରସିପ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳାବଜାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଏଲପିଜି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡେନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଏହି ନୂତନ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ କରିପାରିବେ।
ଇଣ୍ଡେନ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏହି ନୂତନ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ…
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ‘ମିସଡ୍ କଲ୍’ ନମ୍ବର: 8927225667, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି IVRS ନମ୍ବର: 8391990070। ତଥାପି, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ।
IOCL (Indane) ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନୂତନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 8454955555 (ମିସଡ୍ କଲ୍) ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7588888824।
ଆପଣ 1800-2333-555 କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ 24×7 ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଝ ପକାଉଛି; ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବୁକିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏହି ନୂତନ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡାଯାଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆବେଦନ: ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଲପିଜି ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଏବଂ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଉଭୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି; ଆମେ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପିଏନଜି (ପାଇପ୍ଡ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ) ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ PNG କନେକ୍ସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ।
କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିଳିତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, 1,400 ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ 19ଟି ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ନଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।