ତେଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଏବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପାଳି! ଭୀଷଣ ଗରମରେ ମିଳୁନି କ୍ୟାନ୍, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ
ଆଉ ବଜାରରେ ମିଳୁନି କ୍ୟାନ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିରାଶ କରିପାରେ।
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି; ଏଠାରେ, ଡାଏଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର କ୍ୟାନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଲଫରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ।
ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗରର ଜଣେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହୋଲସେଲର କହିଛନ୍ତି “ଗତ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଚାହିଦାରେ ୫୦-୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି; କିନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଯେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ଷ୍ଟକ୍ ଆସୁନାହିଁ।”
ଡାଏଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କ୍ୟାନର ଅଭାବ:
ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଯେପରିକି ମାନକ କୋଲା ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବେ ବି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନଡ୍ ଡାଏଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜିକାଲି, କ୍ୟାନଡ୍ ଡାଏଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାରା ପାଲଟିଛି। ହେଲେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନଡ୍ ଡାଏଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।”
ବିତରକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ। ବିତରକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏହାର ୧୦-୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ କରେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗାଣ ହିଁ କ୍ୟାନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆଲୁମିନିୟମ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି:
ଏହି ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏପରି ଯେପରି ମୁଁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଉଛି। ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।”
ତେବେ, ଡାଏଟ୍ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ସାଧାରଣ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ କି? ଏଥିରେ ବିତରକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା: “ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରୁ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଶେଷରେ ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।”
“କମ୍ପାନୀ, ବିତରକ, ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକ ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗଠନ କରେ। ଯଦି ଏହା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।”
ବିତରକ ଆହୁରି ବୁଝାଇଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ୪୦ ଟଙ୍କାରେ ୩୦୦ ମିଲି କ୍ୟାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଆଲୁମିନିୟମର ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ବଡ଼ କ୍ୟାନର ଯୋଗାଣ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ପାଇଁ କେବଳ ଛୋଟ ଆକାରର କ୍ୟାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:
ବିତରକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନହୁଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ; ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାପ କ୍ୟାନଡ୍ ଡାଏଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଉପରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାରିଟି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସ ବିତରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ପିକ୍ ସିଜନରେ ଷ୍ଟକ୍ ବିକ୍ରି ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏହି ଚାରି ମାସ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କମିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସଂକ୍ଷେପରେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି; ଆଲୁମିନିୟମ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସହରରେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟର ଉତ୍ସାହୀମାନେ ଏବେ କ୍ୟାନଡ୍ ଡାଏଟ୍ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଖୋଜିବାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ତୀବ୍ର ହେବା ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସାହୀମାନଙ୍କର ତୃଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, କ୍ୟାନର ଯୋଗାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି।