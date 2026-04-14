Fixed Deposit : ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିବେଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ନିବେଶ ପାଇଁ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି Zerodha ନିଜର Zerodha Coin ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ସାମିଲ କରିଛି।
ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଯାଇ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସହଜରେ FD ରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମାର୍କେଟ-ଲିଙ୍କ୍ଡ ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। Zerodha, Blostem ସହିତ ମିଶି ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ସହାୟତାରେ ନିବେଶକମାନେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସଞ୍ଚୟକୁ FD ରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର ଅଧୀନରେ Suryoday Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank ଏବଂ Unity Small Finance Bank ଭଳି ତିନୋଟି ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ FD ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 8 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, ଏଥିରେ ନିବେଶକମାନେ FD ପାଇଁ 7 ଦିନରୁ ନେଇ 60 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଚୟନ କରିପାରିବେ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ
Coin App ରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଏବଂ NPS ଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ FD ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଂଶ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇକ୍ୱିଟି, ଡେବ୍ଟ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ ଇନକମ ଏହି ତିନୋଟିରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ପାରିବେ। Zerodha ର ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଏହାକୁ ଜଣେ ‘ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବ୍ରୋକର୍’ରୁ ଏକ ‘କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜର’ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି।
ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ସର୍ବପ୍ରଥମେ Zerodha ର Coin App ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ‘More’ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇ Fixed Income/FD ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛନ୍ତୁ।
ଏବେ ତିନୋଟି ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ (Suryoday Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank ଏବଂ Unity Small Finance Bank) ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ସମୟସୀମା (Tenure) ଅନୁସାରେ ବାଛନ୍ତୁ।
ଏବେ eKYC ପାଇଁ ନିଜର PAN ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ Video KYC ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବେ।
ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ UPI କିମ୍ବା ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ।
FD ବୁକ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରସିଦ ମିଳିଯିବ।
FD ଉପରେ ମିଳିବ ବୀମା
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ ଜରିଆରେ FD ରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆପ ଜରିଆରେ କରାଯାଇଥିବା FD ଉପରେ DICGC (RBI ର ଏକ ସଂସ୍ଥା) ପକ୍ଷରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭର ମିଳିଥାଏ।
ସାଧାରଣତଃ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ SBI କିମ୍ବା HDFC ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧-୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ୦.୫ ରୁ ୧ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ।
Disclaimer : ଏହି ଆପ୍ରେ ଥିବା କଏନ ବ୍ୟବହାର କରି FD କରିବା ସୁବିଧା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ବଜାରର ବିପତ୍ତି ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ନୁହେଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।