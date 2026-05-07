8th Pay Commission: ଏବେ ୧୦ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ୫ ବର୍ଷରେ ହେବ ରିଭ୍ୟୁ, ସଂଘର ବଡ଼ ଦାବି

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦରମା କମିଶନ ପ୍ରତି ଦଶ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା ନକରି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା।

ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି (DA) ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ଦରମା ପାତର ଅନ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି:

କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ୧୦ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ବେତନ କମିଶନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଆପଣ ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ: ଧରାଯାଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ୨,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା।

ଏହି ସମୟରେ ବେତନ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ୫ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।

ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଯଦିଓ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଆର୍ଥିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମାନତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଅନେକ ବେତନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ବେତନ କମିଶନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:

ଏହି ସମୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଭ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେତନ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

୧୩ ଏବଂ ୧୪ ମଇରେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ସଂଗଠନ, ୟୁନିଅନ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେତନ କମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ପେନସନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ନିୟମ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକୁ NIC ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଏକ ମେମୋ ଆଇଡି ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ।

