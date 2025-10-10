ଏଣିକି ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ସହଜରେ କରିପାରିବେ UPI ପେମେଣ୍ଟ!

ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଅନନ୍ୟ UPI ଫିଚର୍।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଫୋନରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଫୋନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ବନି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ହୋଇଯିବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ।

କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଲାଗିବନି ବା କେମିତି… ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି ଘଟଣା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ଏହାର ଆଗାମୀ ବି କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସରେ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର୍ ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ।

ଏହି ନୂତନ ଫିଚର୍ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ପିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନକରି କେବଳ ଏକ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

କମ୍ପାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏହି ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ବି କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ ଉନ୍ନତ ଚଷମା ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ।

ଏହା କିପରି କାମ କରିବ: ସିଧାସଳଖ UPI ସମନ୍ୱୟ ଚଷମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ୟୁଜରକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଏକ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ।

ଏହି ଫିଚର ସପିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା ମାନୁଆଲୀ PIN ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI) UPI ସର୍କଲ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଚଷମାକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ସୁରକ୍ଷିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।

ଲେନ୍ସକାର୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସିଇଓ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୀୟୂଷ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସର ଭୂମିକା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବିକଶିତ ହେବ, ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି।

ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସର କ୍ୟାମେରାରେ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଏକୀକୃତ କରି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ସୁଗମ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି କରିବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲେନ୍ସକାର୍ଟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଏକ ଉନ୍ନତ ଅନ୍-ଦି-ଗୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ (POV) କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ AI ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, B କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟଗ୍ଲାସ, ଏହାର UPI କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହିତ, ଦୃଷ୍ଟି, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥାଏ।”

