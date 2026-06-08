ଏବେ ରୋବୋଟ ନୁହେଁ, ସରକାର ଚଲାଇବେ AI : ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେଲା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ?
ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ପ୍ରଶାସନରେ AI ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘AI ମନ୍ତ୍ରୀ’ , ଫାଇଲ୍ରୁ ଫ୍ୟୁଚର: ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ନୂଆ ‘AI ପଲିସି’ ବଦଳାଇବ ଶାସନର ଶୈଳୀ!
AI Minister : ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବେ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଏବେ AI କୁ କେବଳ ଏକ ବୈଷୟିକ ବିଷୟ ଭାବେ ନଦେଖି, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଭବିଷյତର ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର AI ର ପ୍ରଭାବକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଭାରତରେ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି କେତେକ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ତରରେ AI କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦ ମେ ୨୦୨୬ ରେ କେରଳ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ତରରେ AI କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପିକେ କୁହ୍ନଲିକୁଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆଇଟି ସହିତ AI ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେରଳ ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ AI କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଧାୟକ ଆର କୁମାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ AI ସିଟି, AI ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘AI ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନକ୍ସ, ଆଇଟି ଏବଂ AI ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇ ଆଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ‘AI ଆୟୁକ୍ତାଳୟ’ରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଏକ ସମର୍ପିତ AI ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AI ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବଦଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ‘ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ’କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ତଥା ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AI-ML ସେଲ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ AI ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦାୟିତ୍ୱ ‘ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ’ (MeitY) ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ‘IndiaAI Mission’ ଜରିଆରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି।
ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ୨୦୧୭ ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ AI ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ UK, କାନାଡା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଷୟିକ ବିପ୍ଳବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିଲେ ବି ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବା ପଦବୀ ଗଠନ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଜେଟ୍, ନିବେଶ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି—ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନହୁଏ। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।