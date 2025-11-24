ଏଣିକି ଟ୍ରେନରେ ବି ହେବ ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ସୁଟିଂ, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କରିପାରିବେ ପୁରା କୋଚ୍ ବୁକ୍
ଟ୍ରେନରେ ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିବହନ ନିଗମ (NCRTC) ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏବେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ମିରଟ କରିଡରରେ ଥିବା ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି, ବିବାହ ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ସମାବେଶ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବିବାହର ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ। ଏବଂ କିପରି ଟ୍ରେନ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ?
ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନର କୋଚ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ଚାଲୁଥିବ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର। ଦୁହାଇ ଡିପୋରେ ଏକ ମକ୍-ଅପ୍ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧା:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
NCRTC ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସେବା ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, କାରଣ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସରଳ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ।
ବୁକିଂ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ହେବ:
NCRTC କହିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ NCRTC କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ।
ଷ୍ଟେସନ ସୂଚନା:
ଏହି ସୁବିଧା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ମିରଟ ଦକ୍ଷିଣ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। NCRTC ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ, ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡିଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭଡ଼ା ନୀତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଙ୍ଗତ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦରରେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।