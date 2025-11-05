ରିଜୱାନଙ୍କ ଖେଳ ଖତମ କୁହାଯାଉଥିଲା; ଭଲ ନ ଖେଳିବାରୁ PCB ଛଡାଇ ନେଲା ଅଧିନାୟକ ପଦ, ତାପରେ ରାଗରେ କଲେ ରନ ବର୍ଷା…
ଖେଳ କରିଦେଲେ ରିଜୱାନ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଫର୍ମ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ହରାଇଲେ। ଆଉ ଏବେ PCB ଆଗରେ ମାରିଲେ ଛକା ଓ ଚଉକା। ମଇଦାନରେ ସବୁ ଆବାକାବା।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫୈସଲାବାଦର ଇକବାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ଅତ୍ଯନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ୍ ଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ତାଙ୍କ ଖେଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇନଥିଲା। ବରଂ ସେ ଆହୁରୀ ଦମଦାର ଖେଳିବା ସହ କମବ୍ଯାକ କରିଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୬୩ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହେଲା:
ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏକ ଦୃଢ଼ ରଣନୀତି ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା।
ଲୁଆନ-ଡ୍ରାଇ ପ୍ରିଟୋରିଅସ୍ ୫୭ ରନ ଏବଂ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ୬୩ ରନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ଅଧିକ ସମୟ ମଇଦାନରେ ରହି ପାରିନଥିଲେ।
ଦଳ ୪୯.୧ ଓଭରରେ ୨୬୩ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଜ୍କେ ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଜ୍କେ ୪୨ ରନ ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ୪୧ ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଇନିଂସ: ୨୬୪ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଫଖର ଜମାନ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
ସାମ୍ ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ୩୯ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ୭୪ ବଲ୍ରେ ୫୫ ରନ୍ କରି ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।
ସଲମାନ ଆଗା ମଧ୍ୟ ୬୨ ରନ୍ର ଏକ ଦୃଢ଼ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତଥାପି, ବାବର ଆଜମ ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସାତ ରନ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ୪୯.୪ ଓଭରରେ ଆଠ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୩୦ ବଲ୍ରେ କେବଳ ୨୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ହାତରେ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା। ମାତ୍ର ୱିକେଟ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା ଏହି ଟିମ।