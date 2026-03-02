ଦିନେ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ଟିମ୍ ରେ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲେ ସଞ୍ଜୁ!
କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କଥାରେ ନୁହେଁ ନିଜ କାମରେ ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ସେହି ସାମସନ ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେହି ସାମସନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେହି ସାମସନ ଯାହାକୁ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେହି ସାମସନ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଲକାତାରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଷ୍ଟାର ସେହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେବେ ଯାହାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଅବନତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବରଂ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୧୯୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲା, କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କେବଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କର କେବଳ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସାମସନ୍ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୨2 ଏବଂ ୨୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା।
ସଞ୍ଜୁ ହୁଏତ ତିନି ରନ୍ ପାଇଁ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନ୍ ସହିତ ସେ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ଇନିଂସ ସାମସନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାମସନଙ୍କୁ ଓପନର ଭାବରେ ଖେଳାଯିବ କି ନମ୍ବର ୩ ରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ତିଲକ କାହା ବଦଳରେ ସାମସନଙ୍କୁ ଖେଳାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଉଚିତ୍ କି କହି ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ହସିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଭଲ ଚାଲିଛି ତାହା ଭଲ, ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହିପରି ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁପର ୮ ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଯାହାକୁ ଅଧିନାୟକ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ।
ସାମସନ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ୨୪ ରନ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସାମସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ଶେଷରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟୋପି ଖୋଲି ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁତାପ କରିବାର ଏକ ଇଙ୍ଗିତ ଥିଲା।