ଓଠରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଝିଅଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି, ଏଭଳି ଓଠ ଥିବା ଝିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ତେବେ ଜୀବନ ହୋଇଯିବ….

ଓଠ କେବଳ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁ ଏକ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କୁହେ। ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବପ୍ରବଣତା, ଆଖିର ଚମକ ଏବଂ ଓଠର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଓଠ କେବଳ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ।

1,300+ Girl With Dark Lips Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ କଳା ଓଠର କଥା ଆସେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ କଳା ଓଠକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ କେବଳ ଚର୍ମ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କଳା ଓଠ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ?

31,300+ Dark Lips Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock | Red lipstick, Makeup, Lipstick

ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ – ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଭୋପାଳ ନିବାସୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଣ୍ଡିତ ହିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

The Best Brown Lip Liners for Black and Brown Girls — TGLM.

ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଶୀଳ

କଳା ଓଠ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଉପରମୁହାଁ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁକିଛିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ।

Dark lips Stock Photos, Royalty Free Dark lips Images | Depositphotos

ବିଶ୍ୱସ୍ତ
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଅଛି – ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସେମାନେ କାହାଠାରୁ ପଛରେ ନୁହଁନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନେ କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବାର କଥା ଆସେ, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି।

Beautiful Lips Black Woman Stock Photos and Images - 123RF

ଜିଦ୍ଖୋର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିର
କଳା ଓଠ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ଜିଦ୍ଖୋର ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିଦ୍ଖୋର ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାହା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପଥ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତି।

Lips, art, girl, lipsticks, style, HD wallpaper | Peakpx
ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି
ଭାବନା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ପଛରେ ଅନେକ ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି।

पतले होठों को बिना सर्जरी के बनाना है फुलर, तो आजमाएं ये टिप्‍स | how to get fuller lips naturally | Herzindagi

ନିଜ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ
କଳା ରଙ୍ଗର ଓଠ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକା ରହିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ।

Disclaimer: ଉପରୋକ୍ତ ଆଲେଖ୍ଯ ସାଧାରଣ ସୂଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲିଖିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

