ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଶସ୍ତା କରିବେ ସରକାର! ୧୨୦ ଡଲାରରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୬ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ
ହର୍ମୁଜ୍ ଦୂରକଲା ମହଙ୍ଗାଇର ଟେନସନ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୨୦ ଡଲାର ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ଇରାନ-ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି ପରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଟଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୭୬ ଡଲାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ, ଏବେ ଧ୍ୟାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି।
ତେଲ ଦର କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି:
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ। ଆଉ ଏକ ସହାୟକ କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାର ହ୍ରାସ।
ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ସମୟରେ, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ବଜାର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାହିଦା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହିତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ କି:
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବେ।
ହେଲେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ରହେ, ତେବେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କ’ଣ କହିଥିଲେ:
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। କମ ମୂଲ୍ୟର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବା ପରେ, ଖୁଚୁରା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ।
ଟେନସନ ଦୂରକଲା ହର୍ମୁଜ୍:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ହୋଇଛି। ଯଦି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ; କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ।