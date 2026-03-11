ଗ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ ଔଷଧ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଲା ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ, ୩୦% ବଢ଼ିବ ଦାମ୍!
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତର ଔଷଧ ଶିଳ୍ପରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ, ସକ୍ରିୟ ଔଷଧ ଉପାଦାନ (API) ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଚୀନରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚୀନ୍ କଞ୍ଚାମାଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗାଣକାରୀ। ଏହି ଯୋଗାଣ ବାଧା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି:
ଶିଳ୍ପ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ଦ୍ରାବକଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ମାଗିଲେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଔଷଧ ଶିଳ୍ପ ସରକାରଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ଶିଳ୍ପ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ମୂଲ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।
ମାଲ ପରିବହନ ଦେୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ:
ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପରିବହନ ମାର୍ଗକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରତି ପଠାଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ୪୦୦୦ ରୁ ୮୦୦୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।