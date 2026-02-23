ଏବେ ବଦଳିଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧, ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ୧୧ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ!

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏମିତି ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ରବିବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ ୭୬ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଏବେ, ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହାର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ଏକ ଛୋଟ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର ୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨ ଦିନ ଯାଏଁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ,…

ଲଗାତାର ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫ୍ଲପ୍, ଏବେ ଅଭିଷେକ…

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ:

ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ପିନରମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନି ଜଣ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ:

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଅଭିଷେକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଦାବି ହେଉଛି।

ତଥାପି, ଦଳ ପରିଚାଳନା ଅଭିଷେକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ, ତେଣୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଫେରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ / ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

You might also like More from author
More Stories

୨ ଦିନ ଯାଏଁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ,…

ଲଗାତାର ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଫ୍ଲପ୍, ଏବେ ଅଭିଷେକ…

ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଅତିଥି ପାକିସ୍ତାନ,…

ବୟସ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା……

1 of 8,699