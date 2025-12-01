ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଗୁଟଖା, ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ପାନ ମସଲାର ଦାମ୍! ସଂସଦରେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ସରକାର

ଏବେ କେତେ ରହିବ GST?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେସ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମାଖୁ, ପାନ ମସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅହିତକର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ GST ସମାନ ରହିବ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଦୁଇଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ସୋମବାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ସିଗାରେଟ୍ ପରି ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରି ତମାଖୁ ଉପରେ GST କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ବଦଳାଇବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧମାକେଦାର ଜିତ୍, ଦଳର ୩…

ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଡିସେମ୍ୱର…

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ପାନ ମସଲା ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ବଦଳାଇବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ସେସ୍ ଲଗାଇବ।

ଏବେ କେତେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଛି:

ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ୨୮% GST ଲାଗୁ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ହାରରେ ଏକ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୧୭ ରେ GST କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ, GST କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ୩୦ ଜୁନ୍, ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା।

ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହି ଆଦାୟକୁ କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର GST କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ଯେହେତୁ ସେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ ଡିସେମ୍ବରରେ କୌଣସି ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ତେଣୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଲାଗୁ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଉପରେ ସେସ୍:

୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜିଏସଟି ହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ସହିତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା: ୫% ଏବଂ ୧୮%।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବାୟୁଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ପାଇଁ ୪୦% ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସେସ୍ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମାଖୁ ଏବଂ ପାନ ମସଲା ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଟିକସ ପ୍ରଭାବ ସମାନ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଧମାକେଦାର ଜିତ୍, ଦଳର ୩…

ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଡିସେମ୍ୱର…

ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ଶେଖ୍…

ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରି ଉଠିଲା ପାକିସ୍ତାନ,…

1 of 17,556