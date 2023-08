ଏବେ ଅସଲି କାମ ଆରମ୍ଭ… ଲାଣ୍ଡରରୁ ଅଲଗା ହେଲା ରୋଭର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’: ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ଟ୍ୱିଟ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ର ରାଇଜରେ ଭାରତର ଚନ୍ଦଅଯାନ-୩ ଅବତରଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଉପରେ ରହିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଲାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ଏବେ ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ରୋଭର ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ । ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ନିଜ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଏ ନେଇ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ସଫଳ ହେବା ପରେ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସପଳତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛି ସାରା ପୃଥିବୀ ।

ମିଶନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ର ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରି ସାରିଛି ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ରୋଭରରୁ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ଅଲଗା ହୋଇ ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଏହାସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ପାଣି ଖୋଜିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନ’କୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇଛି ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରୋ । ଯେଉଁଥିରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Chandrayaan-3 Mission:

Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖!

The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon !

More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 24, 2023