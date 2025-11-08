ଏବେ ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଚାଲିବ UPI, ଛୋଟ ପିଲା ବି କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍!
RBI ଜୁନିଓ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।
ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଜରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ ବଡ଼ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ RBI ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବା ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
RBI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର UPI ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍, Junio ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଏହି ୱାଲେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିବା ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଜୁନିଓ ପେମେଣ୍ଟସ୍:
ଅଙ୍କିତ ଗେରା ଏବଂ ଶଙ୍କର ନାଥ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନିଓ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବାପା ମାଆ ମାନେ ଜୁନିଓ ପେମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ।
ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହିତ, ଜୁନିଓ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଚୋଟତା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୁଇ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଜୁନିଓ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
ଜୁନିଓ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କିପରି କାମ କରେ:
ଜୁନିଓର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିନା ମଧ୍ୟ UPI QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି ସହଜରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ NPCIର UPI ସର୍କଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ, ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ UPI ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଏହି ଆପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବୁଝାମଣା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କିପରି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ତାହା ଶିଖିବେ।